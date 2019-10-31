العراق يستعد لمرحلة ما بعد عبدالمهدي

المصدر: بغداد - عراق أحمد

تتداول الأوساط السياسية في العراق أخباراً مكثفة عن لقاءات ومحادثات، للبحث عن رئيس وزراء جديد بديل لعادل عبدالمهدي.

وقال مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية إن اجتماعات قصر السلام، تبحث تلبية مطالب المتظاهرين، وعدداً من الحلول، منها إقالة الحكومة الحالية، وإعلان حكومة تتولى قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية.

اجتماع طارئ

وتطرقت تسريبات إعلامية عن اجتماع طارئ، وحوارات ساخنة بين رؤساء الكتل المجتمعين، الذين طرحوا عدة أسماء كمرشحين بدلاء عن عبدالمهدي.

وتناولت مصادر إعلامية وسياسية، تحرك رئيس الجمهورية، برهم صالح، بشكل مكثف، منذ الليلة قبل الماضية، ولقاءاته في «قصر السلام» ببغداد، مع عدد من رؤساء الكتل والسلطة القضائية، وممثلين عن التحالف الكردستاني، لبحث عدة خيارات، بضمنها إقالة حكومة عبدالمهدي، وإعلان حكومة طوارئ.

في الأثناء، أعلن الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، حصيلة ضحايا الاحتجاجات منذ الجمعة الماضية، حتى أول من أمس وقال خلال مؤتمر صحافي، إن «عدد القتلى في العراق بلغ منذ 25 أكتوبر الجاري وحتى أول من أمس 229 قتيلاً فضلاً عن آلاف الجرحى» في وقت ذكرت مصادر إلى مقتل شخصين وإصابة 175 متظاهرا بجروح جراء إطلاق قوات الأمن النار عليهم في محيط ساحة التحرير أمس.

انزعاج دولي

من جانبها، أدانت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بأشدّ العبارات، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات التي اجتاحت أنحاء كثيرة من العراق.

وفي السياق، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن انزعاجه وأسفه لتصاعد العنف وتساقط الضحايا، الذي صاحب التظاهرات في العراق.