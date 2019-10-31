الاحتلال يطلق النار على فلسطينية

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أفادت تقارير إخبارية بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينية في الخليل بالضفة الغربية، أمس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن المشتبه فيها حاولت طعن فرد من شرطة الحدود بسكين، إلا أنه تم «تحييدها». وأضافت أنه لا توجد إصابات في صفوف القوات.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الجنود أطلقوا النار على فلسطينية (37 عاماً) عند متوضأ ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف، في الخليل.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية المتمركزة عند مدخل الحرم «أطلقت النار على السيدة، ومنعت طواقم الإسعاف وحراس الحرم الإبراهيمي من الوصول إليها»، ونقلتها لاحقاً إلى مستشفى إسرائيلي.

إلى ذلك،اعتقلت قوّات الاحتلال فجر أمس 19 فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جرى اعتقال الشبان بحجة أمنية في مناطق مختلفة من الضفة.