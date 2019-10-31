الانتفاضة ضد الإخوان تمتد إلى سقطرى

المصدر: عدن - البيان

امتدت الانتفاضة الشعبية في اليمن ضد هيمنة الإخوان من تعز إلى محافظة سقطرى، حيث احتشد الآلاف في تظاهرة منددة بالفساد ومطالبة برحيل المحافظ رمزي محروس.

ووفق مصادر محلية، فإن الآلاف من أبناء جزيرة سقطرى خرجوا في أكبر تظاهرة قبل أن ينفذوا اعتصاماً أمام مبنى المحافظة للتنديد بحكم الإخوان، والمطالبة بإقالة المحافظ الإخواني الذي اتهموه بعرقلة التنمية في الجزيرة.

وحسب المصادر، فإن قادة الاحتجاجات أعلنوا الاعتصام المفتوح، وقاموا بنصب الخيام أمام مبنى المحافظة إلى حين الاستجابة لمطالبهم بإقالة كل الفاسدين. وأكّدوا أنهم لن يرفعوا الخيام حتى تحقيق مطالبهم بالإقالة، والعمل على هيكلة إدارة السلطات المحلية، بما من شأنه يلبّي مطالبهم، وتوفير الخدمات ومكافحة الفساد، ومنع التيارات السياسية من تعطيل الأعمال، ومعاقبة السكان جراء خلافات سياسية لا تمت لسكان الجزيرة بصلة، وأكّدوا أن الإخوان يمثّلون إحدى أدوات التعطيل، حيث يعملون على تنفيذ أجندة خارجية. وكان الآلاف شاركوا في انتفاضة مماثلة في مدينة تعز ضد حكم الإخوان، والمطالبة بإقالة قيادة المحافظة التي عيّنها الحزب والقيادات العسكرية الموالية له، التي استولت على المنشآت التعليمية، وعلى مستحقات الجرحى، حسب ما أكده المحتجون.