كم سيحصل الرجل الذي أبلغ الأمريكيين عن مكان البغدادي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أنه من المرجح أن يحصل العميل المتخفي الذي قدم معلومات مهمة أدت إلى العثور على مخبأ زعيم داعش ابو بكر البغدادي، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.

وقالت الصحيفة ان العميل كان عضوا في تنظيم داعش وسهّل تحركات البغدادي في سوريا، وساعد على الإشراف على مخبئه في سوريا.

وأضافت الصحيفة ان المخبر كان موجودا وقت الغارة، وتم اخراجه وعائلته من المنطقة بعد يومين، وفقا لوكالة فرانس برس.

ومن المرجح أن يحصل الرجل الذي لم تكشف عن هويته، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.

وإلى جانب تحركات البغدادي، كان المخبر على علم بتفاصيل مخبأ البغدادي غرفة غرفة، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات الكردية هي التي عثرت على المخبر الذي انقلب على التنظيم الإرهابي بعد أن قتل أحد اقاربه.

وبعد ذلك حول الأكراد اسمه على الأمريكيين الذين امضوا أسابيع في التحقق من مصداقيته قبل أن يغتنموا الفرصة خلال الشهر الماضي ويشنوا الغارة على مخبأ البغدادي، بحسب الصحيفة.