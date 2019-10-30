صراع أجنحة الحوثي يتصاعد وتصفية قيادي

المصدر: عدن - البيان

تصاعدت التصفيات الداخلية بين أجنحة ميليشيا الحوثي ولقي قيادي في الجماعة مصرعه في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن قرب سيارته في حادث متعمد، فيما واصلت هذه الميليشيا خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الحديدة.

ووفق مصادر قبلية فإن أحمد عبدالقوي الحميقاني الذي عينه الحوثيون مديراً عاماً لمديرية الزاهر، لقي مصرعه واثنان من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة في مدينة البيضاء عاصمة المحافظة، حيث انفجرت العبوة بالسيارة التي كان يستقلها فتناثر ومرافقوه أشلاء دون معرفة الجهة الضالعة في هذه العملية إلا أن مصادر محلية أعادت ذلك إلى تصفيات داخلية، والسيطرة الداخلية بين أجنحة ميليشيا الحوثي في المحافظة.

وكان والد الرجل قتل هو الآخر في نهاية عام 2015 في صنعاء على يد مسلحين قبليين.

تصفية

وأدى صراع الأجنحة في الميليشيا إلى تصفية عدد من القيادات الوسطية في الحديدة وصنعاء وذمار، حيث يزداد الصراع على النفوذ والجبايات وتجارة المشتقات النفطية رغم المحاولات التي بذلها زعيم الميليشيات لاحتواء هذا الصراع والذي يقوده عنه عبد الكريم الحوثي الذي يشغل موقف وزير الداخلية في الحكومة غير المعترف بها والجناح الآخر يقوده محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا.

وعلى صعيد منفصل واصلت ميليشيا الحوثي استهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، متحدية بذلك فرق الرقابة المحلية والأممية المعنية بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

استهداف

وأفادت مصادر عسكرية أن الميليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بشكل كثيف منذ ساعات الصباح الأولى حتى وقت منتصف نهار الأمس، حيث فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة بالمديرية، كما استهدفت مواقع متفرقة للقوات بالأسلحة المتوسطة، وطبقاً لهذه المصادر فإن ميليشيا الحوثي تواصل مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة في محاولة لإجهاض كل مساعي السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.