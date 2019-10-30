مشروع زراعي يغير حياة 5 نساء في غزة

المصدر: غزة - رويترز

في صباح كل يوم، تتجه خمس نساء في قطاع غزة إلى مزرعة استأجرنها على مساحة حوالي ثلاثة فدادين ونصف فدان بالقرب من حدود القطاع مع فلسطين المحتلة عام 1948، في إطار مشروع يقلن إنه حولهن من ربات بيوت إلى سيدات أعمال.

وتقوم النساء الخمس بزراعة وجمع وتوزيع البطاطا والفلفل ويقمن بالإعداد لزراعة خضراوات أخرى في موسم الشتاء مثل البازلاء والفاصوليا.

وبدأ المشروع في ديسمبر 2018، وجاء للمساعدة على دعم نساء غزة وأسرهن وجرى تنفيذه بالتعاون مع منظمات الإغاثة المحلية والدولية.

وتلقت النساء الخمس دورات تدريبية قبل الحصول على التمويل لدعم هذا المسعى.

وتقول إحدى المزارعات، وهي نسرين ياسين، إن الفرصة التي سنحت لها لإدارة المزرعة الخاصة أثمرت زيادة في دخل أسرتها، لكن الأهم من ذلك أنها مكنتها من القيام بعمل مثمر ومنتج بشكل أكبر وهو أمر كانت في أمس الحاجة إليه. وقالت «المشروع قدم لنا مساعدة كبيرة، يعني في مصدر داخل الأسرة، إحنا كنا يعني دخلنا متوسط، أو أضعف كمان من متوسط، بالمشروع هذا زاد علينا الدخل شوي، ساعدنا في إنه إحنا كنا ربات بيوت، صرنا سيدات أعمال، قدرنا ننجح في المشروع الأول وهينا شغالين في المشروع الثاني وحالياً زارعين، منحضر للزراعة الشتوية زي البازلاء والفول، طبعاً هذا كله بساعدنا في تحسين دخلنا».

وأضافت «هذه الفرصة أنا كنت بعاني يعني كتير من قعدتي في البيت وكانت حتى نفسيتي تعبانة، هاي المشروع شجعني على الحياة وخلاني أستمر وأعطاني الطاقة إنه أكون إنسانة طبيعية ونشيطة، أقوم من الصبح بكير، أجي على الأرض، أشتغل، أروح على بيتي أشتغل، ساعدني في مصروفي لبيتي.. لولادي وبنصح كل سيدة إنها ما تستسلم برضه وتكمل في المشروع إلي يصحلها».

لكن الوضع مختلف إلى حد ما بالنسبة لرفيقتها مي قديح. وقالت مي إنهن يواجهن صعوبات يفرضها مجتمع لا يتقبل دخول النساء في مغامرة العمل بمجال يهيمن عليه الذكور مثل الزراعة.

وأضافت «في البداية كان صعباً جداً، كان في انتقادات كثيرة من قبل البيئة، المجتمع وإنه كيف خمسة نساء يقمن بزراعة أرض بأنفسهن، مع الأيام قدرنا على هذه الصعوبات وقدرنا على حلها».

لكنهن سرعان ما أصبح بإمكانهن كسب ثقة بائعي الخضراوات في خان يونس مثل علاء أبو عابد، الذي يقول إنه عقد العزم على مساندتهن. وقال «أنا باخذ منهن وبشجعهن، بضل الوضع صعب وأي حاجة تانية يشتغلوا فيها ويزرعوها راح أشتري منهم وراح أشجعهن».

كما يبعن منتجاتهن إلى محال التجزئة والمطاعم، ويرغبن في بيع محاصيلهن الطازجة خارج غزة في المستقبل.