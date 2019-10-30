الحريري يستقيل والشارع طامع في المزيد

المصدر: بيروت - البيان، وكالات

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة حكومته، قائلاً: «سأتوجه إلى قصر بعبدا، لتقديم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية ميشال عون وللشعب اللبناني، تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين، الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير».

وأضاف الحريري خلال مؤتمر صحافي في بيروت: «وصلت لطريق مسدود وأصبح من الضروري أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، المناصب تذهب وتأتي، المهمّ كرامة وسلامة البلد».

وأكد مصدر بالرئاسة اللبنانية أن ميشال عون يدرس استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، ولن يطلب من الحكومة تولي المسؤولية مؤقتاً. وتلقى المتظاهرون في الساحات والشوارع خبر استقالة الحريري، بالترحيب والهتافات، وأطلقوا المفرقعات.

وقال متظاهر لقناة تلفزيونية محلية: «بدأنا بسعد الحريري وسنكمل بالرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي».