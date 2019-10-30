متفرقات يمنية

المصدر: عدن - وكالات

2000

كشف مصدر يمني في صنعاء قيام الحوثيين بفرض قسائم للمشاركة في المولد النبوي الشريف بمبلغ 2000 ريال يمني. وقال المصدر، إن الحوثيين يستغلون أي مناسبة سواء أكانت دينية أم غيرها لسرقة أموال اليمنيين ودعم ما يطلقون عليه مجهودهم الحربي من خلال فرض مبالغ مالية على المواطنين دون وجه حق.

وتم فرض قسيمة مشاركة في مناسبة المولد النبوي من قبل الميليشيا الحوثية بمبلغ 2000 ريال يمني، للصغار والكبار ذكوراً وإناثاً، وكل شخص يجب عليه شراء هذه القسيمة سواء أكان مشاركاً في المناسبة أم لا، وذلك وفقاً للمصدر، وأضاف: تم فرض هذا المبلغ وإجبار الناس على شراء تلك القسائم بالقوة.

١٢٠

رفضت طالبات إحدى المدارس الأهلية في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وعددها 120، ترديد شعارات طائفية أثناء زيارة لقيادات حوثية للمدرسة وحضور فعالية طائفية تقيمها الميليشيا في المدارس. وقالت مصادر محلية إن طالبات الثانوية في مدرسة النهروان الأهلية بالسنينة بجوار كلية الناصر، رفضن ترديد شعار الحوثيين وهتفن بالشعارات الوطنية.