الإمارات تقدم 26 طناً مساعدات غذائية لأهالي شبوة

المصدر: ■ شبوة - وام

قدمت دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 324 سلة غذائية تزن 26 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية، استفاد منها 1976 فرداً ينتمون إلى الأسر غير القادرة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية لدولة الإمارات التي تستهدف رفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر في المديرية التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

شكر للإمارات

وأعرب المستفيدون - عقب تسلمهم المواد الإغاثية من فرق الهلال الأحمر الإماراتي - عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم في إطار مسيرة الخير والعطاء وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت منذ بداية عام 2019 «عام التسامح».. «32.374» سلة غذائية بمعدل 1836 طنا و480 كيلوغراما استهدفت 153 ألفا و130 فردا من الأسر غير القادرة في محافظة شبوة.