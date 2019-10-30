الإمارات: تصفية البغدادي تعزّز جهود مكافحة الإرهاب

المصدر: عواصم - وكالات

اعتبرت دولة الإمارات استهداف زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي بغارة جوية أمريكية خطوة إيجابية تعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وقال معالي الدكتور عبيد الكتبي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «إن خبر مقتل الإرهابي أبوبكر البغدادي انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف وستستمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم داعش وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي عانت من جرائمه الفظيعة».

وأضاف: «إن دولة الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بالعمل مع شركائها الدوليين للقضاء على تنظيم داعش ومنع انتشار أيديولوجيته العنيفة».

هذا وتواصل دولة الإمارات العمل كعضو أساسي في التحالف العالمي المناهض لـ «داعش»، حيث تشارك في قيادة الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار ومكافحة الجماعات الإرهابية.

تهنئة سعودية

وهنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قتل البغدادي. وقالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية إن ولي العهد وصف العملية بأنها خطوة تاريخية «تؤسس لحقبة جديدة في الحرب على الإرهاب».

وذكر البيت الأبيض في بيان أن مكالمة هاتفية جرت بين ترامب ومحمد بن سلمان يوم الاثنين، وتناولت مهمة القضاء على زعيم تنظيم داعش. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البيان أن ترامب «شكر ولي العهد السعودي للشراكة القوية المستمرة مع الولايات المتحدة». وأضاف البيان أن «ولي العهد هنأ ترامب على مهمة الولايات المتحدة الناجحة» فيما يتعلق بالقضاء على البغدادي.

تحالف

في واشنطن، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تريد دعم تحالف يقاتل تنظيم داعش في شمال شرق سوريا بعد مقتل البغدادي. وأكد المسؤول أن إعلان ترامب انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا في السادس من أكتوبر لا يعني أن واشنطن تتخلى عن قتال «داعش». وقال المسؤول للصحافيين: «لم تكن هناك فكرة قط عن أننا سنتخلى عن مهمة ملاحقة داعش..

هذا جهد كبير مستمر». وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: «الولايات المتحدة عازمة على منع عودة تنظيم داعش في سوريا والعراق وتواصل العمل مع التحالف العالمي لتدمير فلول داعش وإحباط طموحاته العالمية».