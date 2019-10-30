مروحيات مجهولة اعتقلت عائلة داعشية بشمال سوريا

ألقت مروحيات مجهولة الهوية القبض في شمال سوريا على عائلة «عراقية منتمية سابقاً إلى تنظيم داعش»، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية عسكرية قُتل خلالها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

ولم يتمكن المرصد من تحديد هوية المروحيات التي اعتقلت العائلة المؤلفة من أربعة أفراد في منطقة جرابلس الحدودية مع تركيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مقتل زعيم التنظيم في عملية أمريكية استهدفت المنزل الذي كان يقطنه في شمال غرب سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «مروحيات لا نعلم هويتها نفذت إنزالاً في منطقة جرابلس» التي تخضع لسيطرة فصائل مدعومة من أنقرة. وأوضح أن «مقاتلين أخذوا عائلة عراقية مكوّنة من أربعة أنفار ومنتمية سابقاً إلى تنظيم داعش». ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد السكان الذي رأى المروحيات قوله إنه ألقي القبض على العائلة، من دون أن يتمكن من التعرّف إليها.

وكتب مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي في تغريدة مساء الاثنين «من لم يقتل سيُعتقل». وأضاف «عملية أخرى ناجحة» من دون ذكر المزيد من التفاصيل. بيروت - أ.ف.ب