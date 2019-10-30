مصر.. مقتل 13 إرهابياً في مواجهات بالعريش

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت الداخلية المصرية مقتل 13 إرهابياً في مواجهات مع الشرطة بالعريش في شمال سيناء.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي أمس، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص قسم شرطة أول العريش وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 13 من تلك العناصر، وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش، وعبوة متفجرة، و2 حزام ناسف.

وأوضحت الداخلية المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.