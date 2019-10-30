الجزائر.. تواصل مسيرات الطلبة الداعية لرحيل بقايا رموز النظام

المصدر: الجزائر - وكالات

جدد طلبة الجامعات في الجزائر موعدهم مع المسيرات السلمية نظموها، أمس، ببعض ولايات الوطن، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، مؤكدين ضرورة مواصلة محاربة الفساد والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وخرج العشرات من الطلبة وعدد من المواطنين، في المسيرة رقم 36، بالجزائر العاصمة، للتأكيد على مطلب رحيل بقايا النظام السابق قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل. وطالب المشاركون في المسيرة الذين جابوا الشوارع الرئيسية للعاصمة بدءاً من ساحة الشهداء وصولاً إلى البريد المركزي برحيل بقايا رموز النظام السابق.

وجدد المشاركون في المسيرة رفضهم لترشح وجود محسوبة على النظام القديم للاستحقاق الرئاسي المقبل، معتبرين ذلك بمثابة «إعادة إنتاج النظام السياسي السابق بوجوه جديدة».