كلمة مرتقبة لسعد الحريري بعد تقارير ترجّح استقالته

المصدر: وكالات

يلقي رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كلمة أمام الصحافة الثلاثاء عند الساعة 14,00 ت غ حسب ما أعلن مكتبه الإعلامي، في وقت تحدثت وسائل إعلامية عن احتمال تقديمه استقالته بعد نحو أسبوعين على احتجاجات غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية.

وقبل وقت قليل من هذا الإعلان، اعتدى مهاجمون بالعصي والحجارة على موقع التجمّع الرئيسي للمتظاهرين في وسط بيروت وكسروا الخيم التي نصبها المحتجّون في إشارة إلى التوترات المتزايدة في البلاد.

وقال شاهد عيان إن رجالاً يرتدون قمصاناً سوداء هاجموا محتجين في وسط بيروت اليوم الثلاثاء ودمروا خيامهم فيما جرى البعض وهم يصرخون طلبا للنجدة من قوات الأمن.