السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي نهاية مارس المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف المملكة العربية السعودية نهاية مارس المقبل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض؛ والتي ستمثّل ملتقى سنوياً عالمياً لتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين الجهات والشركات الفاعلة في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي.

وستعزّز القمة التي ستقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض يومي 30 و31 مارس 2020 دور السعودية الريادي في مسيرة الذكاء الاصطناعي وقيادة الجهود العالمية في هذا المجال المتقدم، كما ستناقش القمة موضوعات عدة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنياته وتأثيرها في المجتمع والاقتصاد.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رئيس اللجنة المنظمة، خلال مشاركته في منتدى مستقبل الاستثمار في نسخته الثالثة لعام 2019م: "يلعب الذكاء الاصطناعي اليوم دوراً محورياً في التحول الرقمي في شتى المجالات، الحكومية منها والتجارية والصناعية والصحية وغيرها"، مضيفاً معاليه بأن ما يحققه الذكاء الاصطناعي جدير بتغيير العالم من حولنا".

كما أكد معالي الدكتور الغامدي على أن القمة ستكون منصة عالمية لمناقشة هذه التغيرات التقنية الحديثة وفهم الطرق التي يمكننا من خلالها تطويعها بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

ومن المقرر أن تحظى القمة بتمثيل رفيع على أعلى المستويات الرسمية وذلك بمشاركة قادة سياسيين ورؤساء الشركات الرائدة عالمياً والشركات التقنية الكبرى والناشئة، إلى جانب الباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين.

وقد خصصت القمة برنامجاً متنوعاً لقادة الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة، تشمل كلمات ومحاضرات وورش عمل لإثراء الحدث ليكون أكبر منصة تفاعلية عالمية في هذا المجال، مع التركيز على تمكين الشركات والحكومات من تطبيق هذه التقنية والاستفادة منها بشكل موسع، كما سيصاحب القمة معرض لأحدث ابتكارات ومنتجات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الممارسات التطبيقية للتقنية في شتى المجالات.