عشرات القتلى والجرحى في كربلاء مع تجدد الاضطرابات في العراق

المصدر: وكالات

قالت مصادر طبية وأمنية لرويترز اليوم الثلاثاء إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 865 أثناء الليل بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في مدينة كربلاء.

وذكرت مصادر طبية أن ثلاثة محتجين فارقوا الحياة في مدينة الناصرية بجنوب البلاد متأثرين بجروح أصيبوا بها في احتجاجات سابقة.

وتظاهر العراقيون في الشوارع لليوم الرابع أمس الاثنين في إطار موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونفت قيادة شرطة محافظة كربلاء العراقية، اليوم الثلاثاء، سقوط أي قتلى في تظاهرات يوم أمس، وأكدت أن ما تم نشره في وسائل الإعلام عار عن الصحة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ما تم نشره في وسائل الإعلام عن سقوط شهداء في تظاهرات يوم أمس بالمحافظة عار من الصحة"، مضيفا أن "شخصا واحدا قُتل يوم أمس بالمحافظة وبحادث جنائي وبعيدا عن مكان التظاهرات شرقي المدينة بنحو 2 كيلومتر".

وأكدت القيادة استعدادها "لمرافقة القنوات الإعلامية إلى الطب العدلي"، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الحذر.

كانت تقارير إعلامية أفادت بسقوط العديد من القتلى والجرحى خلال قيام قوات الأمن بفض احتجاجات بالقوة في المحافظة الليلة الماضية.