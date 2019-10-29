خلية داعش في الدار البيضاء خططت لهجمات في البحر

المصدر: ■ الرباط - رويترز

أعلن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، أمس، أن خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي فككتها أجهزة الأمن الأسبوع الماضي، كانت تخطط لتنفيذ هجوم على مدينة الدار البيضاء ومينائها، وأشار إلى أن متشدداً سورياً قدّم مساعدة لتلك الخلية لا يزال هارباً.

وقال عبد الحق الخيام إن الخلية كانت تستهدف مواقع اقتصادية حساسة في المدينة وقبالة ساحلها، مشيراً إلى أن المتشددين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و27 عاماً تحوّلوا للتطرف عبر الإنترنت.

وأضاف الخيام أن الخلية كانت على الأرجح آخر مجموعة تبايع زعيم داعش أبو بكر البغدادي قبل مقتله.