وزير سعودي: «الإخوان» جماعة إرهابية وأداة لنشر الفتنة

المصدر: ■ الرياض - د.ب.أ

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، أن الإخوان جماعة إرهابية سلمت نفسها لتكون أداة لنشر الفتنة في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن آل الشيخ، قوله: «إن المملكة عانت كثيراً من الإرهاب والإرهابيين، الذي تقف وراءه إيران».

مشيراً إلى «أن هناك جماعات تعمل بتوجيههم ووفق مخططاتهم، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية التي سلمت نفسها للأعداء لتكون أداة شر بأيديهم لنشر الفتنة والقلاقل بالمملكة». جاء ذلك خلال توقيعه، مذكرة تفاهم للتعاون مع رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو بشأن مجالات العمل الإسلامي.