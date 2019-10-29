القوات الأمريكية تعود إلى شمال سوريا

المصدر: دبي - البيان

عادت القوات الأمريكية إلى قواعد كانت انسحبت منها خلال الأيام الماضية شمال وشمال شرقي سوريا، بعد بضع ساعات على تأكيد ترامب عدم تغيير قراره بالانسحاب من الشمال السوري والاكتفاء بقوات لـ«حماية» حقول النفط شمال شرق سوريا والحصول على «حصّة» أمريكا منها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أمس أن أكثر من 500 جندي أمريكي ومعدات عسكرية ولوجستية وصلت إلى قاعدة قسركي على اوتستراد الـأم 4 بين تل تمر وتل بيدر، ضمن المنطقة الواصلة بين الحدود العراقية - القامشلي - حلب.

كما أن مطار صرين يشهد منذ 5 أيام حركة هبوط طائرات أمريكية وإفراغ لطائرات شحن، بالإضافة لوجود آليات ومعدات لوجستية وعسكرية أمريكية فيها، ليرتفع إلى نحو 150 تعداد الشاحنات والآليات منذ مساء الأحد.

انتشار

بالتوازي، تابع الجيش السوري انتشاره على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي غرباً، وصولاً إلى القامشلي شرقاً وثبتت نقاطه على محور يمتد بنحو 90 كيلومتر. وأوضحت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن وحدات الجيش التي بدأت عملية الانتشار من ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي تابعت تحركها.

ودخلت قرى وبلدات دودان، وقصر شرك، وحاصدة فوقاني، وعامودة، والجوهرية، وتل حمدون، وخرزة فوقان، والدار، وأبو جرادة، والقرمانية، وكربشك، وربة حاج إبراهيم، والعرادة، وفقيرة، والإبراهيمية، ومشيرفة الأسعدية، وباب الفرج، والشكرية.

وكانت وحدات الجيش دخلت الليلة قبل الماضية، قرى وبلدات تل عفر، وخراب كورد بريف القامشلي الغربي على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، وذلك بعد ساعات من انتشار وحدات أخرى في مدينة الدرباسية بالريف الشمالي الشرقي للحسكة، وفي قرى وبلدات عدة بريف رأس العين الشرقي.

14

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية أمس، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14 خرقاً لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 17 خرقاً.