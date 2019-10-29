عودة ألف لاجئ سوري من الأردن ولبنان

المصدر: دمشق - وكالات

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن أكثر من ألف سوري عادوا من الأردن ولبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المركز قوله، في نشرة له بهذا الشأن بالموقع الرسمي لوزرة الدفاع الروسي، أمس: «خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1016 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية يابوس وتلكلخ، إضافة إلى 721 شخصاً (216 امرأة و368 طفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب». وجرى خلال الـ24 ساعة الأخيرة ترميم 6 منازل ومدرسة ومحطة فرعية للطاقة الكهربائية.

وإضافة إلى ذلك، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 1.8 هكتار، وتدمير 28 عبوة قابلة للانفجار.