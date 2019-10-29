جنيف تستضيف الجمعة أول اجتماع للجنة الدستورية السورية

المصدر: دمشق، جنيف - وكالات

استقبلت مدينة جنيف السويسرية، أمس، الوفود السورية المشاركة في أعمال أول اجتماع للجنة الدستورية يوم الجمعة المقبل.

وقالت عضو لجنة الدستور السورية عن وفد الأمم المتحدة ميس كريدي: «مشاركتنا في اللجنة الدستورية إلى جانب وفدي الحكومة السورية والمعارضة سيكون لها تأثير». وأضافت: «أعتقد أن وفدنا يتمتع بالحيادية السياسية، نعمل بكل قدرتنا على أن يكون دستور سوريا القادم دستوراً عصرياً، ويكرس حالة الدولة وبعيداً عن التبعية السياسية لأحد».

وقالت كريدي، من مطار دمشق الدولي قبل التوجه إلى جنيف على متن طائرة روسية خاصة: «كثر الحديث عن وجود أكثر من نسخة للدستور السوري كما روج له سابقاً، ولكن توجهنا إلى جنيف لإقرار دستور سوري يكرس فكرة الدولة.