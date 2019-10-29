اجتماع للتحالف الدولي ضد «داعش» في واشنطن 14 نوفمبر

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن مسؤول أمريكي، أمس، أن اجتماعاً لوزراء دول التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش سيعقد في واشنطن في 14 نوفمبر، غداة إعلان واشنطن مقتل زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي.

وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته للصحافيين: إن الاجتماع الذي طلبت فرنسا عقده في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية من سوريا، سيسمح لوزراء أكثر من 30 بلداً «البحث في التدابير المقبلة الواجب اتخاذها لزيادة تواجد التحالف في شمال شرق سوريا».

وطلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هذا الاجتماع الطارئ بعد إعلان الرئيس الأمريكي مطلع الشهر سحب ألف جندي أمريكي من شمال شرق سوريا.

وهي مبادرة رحبت بها واشنطن التي تطلب بانتظام من حلفائها تكثيف جهودهم العسكرية في المنطقة.