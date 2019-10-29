الأمين العام للأمم المتحدة يتابع الأوضاع في لبنان

المصدر: ■ بيروت - وكالات

أعلن المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع الأوضاع في لبنان ودور الرئيس ميشال عون في معالجتها.

جاء ذلك خلال اجتماع كوبيتش مع وزير الدولة لشؤون الرئاسة اللبنانية سليم جريصاتي، حيث تناولا التطورات الراهنة والأحداث الجارية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأعرب كوبيتش، خلال اللقاء، عن متابعة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأوضاع في لبنان ودور رئيس الجمهورية في المحافظة على السلم والاستقرار والسبل الآيلة إلى معالجة الأوضاع المستجدة. من جهته، شرح الوزير جريصاتي «وجهة النظر الرئاسية حيال ما يجري».