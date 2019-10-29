الحريري يترأس اجتماعا لدراسة مشروع قانون العفو العام

المصدر: بيروت - وكالات

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اجتماعاً وزارياً مصغراً للإعداد لمشروع قانون يقضي بالعفو العام عن بعض الجرائم التي ارتُكبت من قِبل مواطنين، شريطة ألّا تكون قد حملت مساساً بأمن البلاد.

وأكد مصدر حكومي بارز، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحريري لا يزال على قناعته القائمة بأن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان تحتاج إلى حل سياسي، وأنه يتم العمل على تحقيقه عبر اتصالات مكثفة يجريها مع الفرقاء السياسيين كافة، وليس تدخلاً أمنياً أو الانخراط في مواجهات ضد المتظاهرين.

وأشار المصدر إلى أن الحريري متمسك بضرورة فتح الطرق وحرية التنقل أمام اللبنانيين كافة، دون أن تكون هناك ثمة مواجهات بين القوى العسكرية والأمنية من جهة والمتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى.

من جانبه، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان إن اللجنة ستبدأ قريباً مباشرة عملها بمناقشة ودراسة مشروع موازنة العام المقبل 2020 الذي أعدّته الحكومة وأحالته إلى المجلس النيابي.

وأضاف كنعان، في تصريح له عقب لقاء عقده ووفد من التيار الوطني الحر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ضم وزير الدفاع إلياس بو صعب وعدداً من النواب عن التيار، أن رئيس المجلس النيابي يتجه نحو تفعيل عمل البرلمان خلال أيام قليلة، لا سيما في شأن مناقشة وبحث التشريعات الرامية إلى مكافحة الفساد وعدم تأخيرها.

واعتبر أن الجلسة العامة المرتقبة لمجلس النواب من شأنها أن تمثل مدخلاً لإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية في البلاد، في سبيل تحقيق المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون.