مصرف لبنان ينفي «انهيار الاقتصاد خلال أيام»

المصدر: ■ بيروت- وكالات

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي»، قائلاً: «لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم» في إشارة لمقابلة نشرها تلفزيون «سي إن إن».

وأفاد سلامة: «نحتاج إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل».

تأتي هذه التصريحات بعد اجتماع جمع سلامة ووزير المالية علي حسن خليل برئيس الحكومة سعد الحريري بعد ظهر أمس.

وكانت جمعية مصارف لبنان، أعلنت الاستمرار في إغلاق أبواب المصارف، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل استمرار التحركات الشعبية، وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان لمواكبة التطورات، وشددت جمعية المصارف اللبنانية على حرصها على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، خاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية، الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين، ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم، مؤكدة أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب، وذلك على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات.

في السياق ذاته، ذكرت الجمعية أن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق، وأن المصارف جاهزة للإجابة عن استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام، أي مكاتب التابعة لها.

وأكدت جمعية مصارف لبنان أن الهم الأساسي للبنوك يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لزبائنها، وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.

وأتت تلك الخطوة في وقت تتخوف المصارف- في حال فتحت أبوابها- من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.