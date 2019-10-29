تعديلات واسعة في قيادة الجيش السوداني

المصدر: الخرطوم - وكالات

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارات بتغيرات في قيادة الجيش.

واحتفظ الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بمنصبه رئيساً لهيئة الأركان المشتركة، على أن تضم هيئة الأركان المشتركة السودانية، كلاً من: الفريق مجدي إبراهيم نائباً لرئيس الأركان، والفريق منور عثمان نائباً لرئيس هيئة الأركان للإرادة، والفريق عبد الله البشير نائباً للتدريب. كما تولى الفريق خالد عابدين الشامي نائباً للعمليات، والفريق جمال عبد المجيد لهيئة الاستخبارات.

وأشارت مصادر سودانية، إلى أن البرهان أصدر قرارات بترقية العديد من اللواءات إلى رتبة فريق، لشغل مناصب بهيئة قيادات القوات المسلحة السودانية الرئيسة، على أن تضم:

الفريق عصام سعيد قائداً للقوات الجوية، والفريق عصام كرار للبرية، واللواء بحري محجوب بشري قائداً للقوات البحرية، إلى جانب الفريق أول عبد الله المطري مفتشاً. وشملت القرارات، إحالة كل من: الفريق طيار محمد علي محمود، والفريق عبد الرحمن يوسف، والفريق مجدي سيد عمر للتقاعد.