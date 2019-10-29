مطالب أمريكية أوروبية بنبذ العنف في العراق

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، «إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق وتدعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف».

وأضاف البيان «أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإغلاق الإجباري لوسائل الإعلام والضغط لفرض رقابة على الإبلاغ بشأن الاحتجاجات»، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية تواصل دعمها لحكومة وشعب وأمن العراق واستقرارها وسيادتها.

كما أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، بياناً جاء فيه أن «العنف الذي تم اللجوء إليه خلال الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في العراق هو مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي، فعلى الرغم من الدعوات الكثيرة لضبط النفس، شهدت الأيام الأخيرة المزيد من الخسائر المؤسفة للعديد من الأرواح، وعدداً كبيراً من الجرحى بين المتظاهرين.

إضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة». وأضاف أن «الإقحام غير المقبول للكيانات المسلحة في هذه الأحداث يقوض الحق في التجمع السلمي والتعبير عن المطالب المشروعة»، داعياً جميع الجهات السياسية والأحزاب للعمل بمسؤولية والدخول في حوار بناء لمصلحة العراق.