مصادر لـ«البيان»: الميليشيا تحفر 3 خنادق في مناطق التماس بالحديدة

المصدر: دبي، عدن - البيان

استحدثت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً ثلاثة خنادق كبيرة في مدينة الحديدة، فيما تواصل قصفها اليومي للأحياء السكنية والطرقات ومزارع المواطنين ومواقع القوات المشتركة في مدينة ومديريات الحديدة بمختلف الأسلحة، في انتهاك صارخ لقرار وقف إطلاق النار واتفاقات تثبيت نقاط ضباط الارتباط الخمس التي تم نشرها الأسبوع الماضي بأشراف أممي.

وأكد مصدر لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 26 خرقاً لوقف إطلاق النار، إضافة إلى حفرها ثلاثة خنادق جديدة في مناطق قريبة من خطوط التماس في مدينة الحديدة، وحذّر المصدر الميليشيا الحوثية الإرهابية من الاستمرار في استهداف حياة المدنيين وممتلكاتهم بنيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، مؤكداً أن القوات المشتركة سترد بقوة إذا لم توقف الميليشيا اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم في مدينة ومديريات الحديدة.

إلى ذلك، سيطرت وحدات من القوات المشتركة، أمس، على أعلى قمم سلسلة جبال «رشاحة» التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال «جشيرة» بمديرية البقع محافظة صعدة.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية نفّذت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيا الحوثية أسفر عن تحرير مواقع في جبال رشاحة، وتكبيد الميليشيا خسائر بشرية تمثلت في مقتل وإصابة عدد من عناصرها. ونوهت المصادر بأن وحدات الهندسة العسكرية ما زالت تنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها. وبهذا التقدم، أحكمت القوات الحكومية سيطرتها الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعر.