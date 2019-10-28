الشرطة البريطانية ترسل لفيتنام وثائق هوية متعلقة بضحايا شاحنة الموت

المصدر: د ب ا

وجرى إرسال ملفات أربعة من الضحايا إلى هانوي للمساعدة في تحديد الهوية.

وقال بوي ثانه سون، نائب وزير الشؤون الخارجية، إنهم تلقوا الوثائق، وسوف يحاولون" جمع المعلومات وتحديد هوية الضحايا".

كما قامت السلطات في فيتنام بأخذ عينات دم من بعض أفراد الأسر الذين قالوا إنهم يبحثون عن مفقودين لهم، وذلك من أجل إجراء اختبارات الحمض النووي.

وأفادت صحيفة فن اكسبريس بأن 24 أسرة تبحث عن أشخاص مفقودين، منهم عشرة من إقليم ها تينه و 14 مفقودين من إقليم ني ان بوسط فيتنام.

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك قد أصدر أمرا أمس الأول السبت بفتح تحقيق بشأن تهريب البشر.

وبعد أن اكتشفت الشرطة البريطانية 39 جثة في شاحنة في إسيكس الأسبوع الماضي، أشارت بيانات الشرطة في البداية إلى أن جميع المهاجرين هم من الرعايا الصينيين. ويبدو الآن أنه من المرجح أن غالبيتهم فيتناميون.

وفي 25 أكتوبر، كشفت ناشطة حقوقية النقاب عن رسائل نصية من فتاة تدعى فام ثي ترا ماي /26 عاما/ أرسلتها إلى والدتها في فيتنام قائلة "أموت لأنني لا أستطيع التنفس".

ويتم تهريب مئات المواطنين الفيتناميين إلى بريطانيا كل عام، وفقا لمؤسسة إيكبات الخيرية.