العمانيون يصوّتون إلكترونياً لانتخاب أعضاء «الشورى»

المصدر: مسقط - وكالات

أدلى الناخبون العمانيون، أمس، بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكتروني، لاختيار 86 عضواً يمثلونهم في مجلس الشورى من كافة ولايات السلطنة البالغ عددها 61 ولاية، لفترة مدتها 4 سنوات.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشورى بدورته التاسعة 637 مرشحاً، بينهم 40 امرأة، في حين يبلغ عدد العمانيين الذين يحق لهم التصويت 714 ألفاً.

وفتحت مراكز الانتخاب البالغ عددها 110 مراكز أبوابها، عند الساعة السابعة صباحاً، واستمرت حتى السابعة مساءً.

ووزعت هذه المراكز إلى 19 مركزاً للذكور، و19 مركزاً للإناث، بالإضافة إلى 72 مركزاً مشتركاً، كما تم تحديد 8 مراكز انتخاب موحدة موزعة على خمس محافظات.

وشهدت الدورة الحالية، أكبر نسبة مشاركة، نظراً للحراك الانتخابي الذي شهدته عمان خلال الأسابيع الماضية، وكشف عن وعي كبير بأهمية المشاركة في الانتخابات، واختيار مرشحين واعين بمتطلبات المرحلة المقبلة.

ويرمي مجلس الشورى الذي حل عام 1991 محل ما كان يعرف بالمجلس الاستشاري للدولة، إلى مساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، وأن يقدم لها ما يراه كافياً بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة، حسبما ينص المرسوم السلطاني.