الأمم المتحدة تبحث دعم أولويّات الحكومة السودانية

المصدر: الخرطوم - البيان

جدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيداً بدعم المنظمة الدولية لكل أنشطة وبرامج الحكومة الانتقالية في مجال التنمية الاجتماعية في البلاد.

وبحثت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة جين محمد، في اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من مسؤولي الحكومة الانتقالية دعم أولويات الحكومة، وفي مقدمتها وقف الحرب وتحقيق السلام، مؤكدة اهتمام المنظمات الدولية بهذه الأولويات.وتعهدت بنقل كل المؤشرات الإيجابية التي تبعث بها الحكومة الانتقالية إلى المجتمع الدولي.

وأوضحت أن زيارتها للسودان تستغرق يومين، وستلتقي خلالها مسؤولين في الحكومة وممثلي منظمات المجتمع المدني، منوهة بأنها ستزور إقليم دارفور؛ للوقوف على مجمل الأوضاع بالمنطقة. ووصلت أمينة جين محمد إلى الخرطوم السبت في أول زيارة رسمية لها إلى البلاد، وكان في استقبالها بمطار الخرطوم الدولي وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، والسفيرة إلهام شانتير مساعد الوكيل للشؤون السياسية بوزارة الخارجية.