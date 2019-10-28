انتقاد وتحذير

المصدر: غزة-د.ب.أ

انتقد مسؤول في السلطة الفلسطينية، أمس، تعيين حركة حماس، مجالس محلية لإدارة البلديات في غزة دون انتخابات.

وقال وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية، مجدي الصالح، إن حماس عينت رئيساً وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح في جنوبي قطاع غزة، في التفاف على العملية الديمقراطية، ولحق كل فلسطيني انتخاب من يراه مناسباً.

وحذر الصالح من خطورة تجاوز حماس غير القانوني لصلاحيات وزير الحكم المحلي بتعيين مجلس بلدي، بعد مصادقة مجلس الوزراء على ذلك، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيؤثر في عمل البلديات، وحصول الفلسطينيين على الخدمات المطلوبة. ونددت حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بخطوات تعيين مجالس محلية أقرتها حماس تباعاً في الأشهر الأخيرة في قطاع غزة.