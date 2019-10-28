المصدر: رام الله-وام

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة دهم وتفتيش، تخللها اعتقال عشرة فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما واصلت مجموعات من المستوطنين الاعتداء على قاطفي الزيتون وسرقة المحاصيل.

واندلعت فجر أمس، مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية، تخللها إطلاق للقنابل المسيلة للدموع.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل مسيلة للدموع باتجاه الفلسطينيين في حي النقار غرب قلقيلية، ما أوقع إصابات بالاختناق.

من جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل عزون شرقي قلقيلية، وتشديد الحصار عليها.وفي غزة، فتحت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها صوب المزارعين شرقي خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوبي القطاع، دون الإبلاغ عن إصابات.وفي سياق اعتداءات مجموعات المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة، سرق مستوطنون، ثمار الزيتون من أراض واقعة داخل سياج مستوطنة «ايتمار» جنوب شرقي نابلس، وكسروا أغصانها.

وقال سعد عواد رئيس مجلس قروي قرية عورتا قرب نابلس، إن الفلسطينيين تمكنوا من الدخول إلى أراضيهم خارج سياج المستوطنة، بعد حصولهم على تنسيق لخمسة أيام، إلا أنهم تفاجؤوا بقيام المستوطنين بسرقة ثمار الزيتون، وتكسير الأغصان بشكل استفزازي.