المصدر: بغداد - البيان

قدم عدد من الشخصيات الوطنية والأكاديميين والكتاب والإعلاميين والفنانين والنشطاء، مذكرة إلى الرئيس العراقي، برهم صالح، في شأن تفعيل مواد الدستور، لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وقال الموقعون على المذكرة: «نتابع بقلق بالغ تطوّر الأحداث في بلدنا، خاصة بعد التظاهرات الجماهيرية التي انطلقت في الأول من أكتوبر الجاري، والقمع الشديد الذي تعرضت له وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى من المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية، وانطلاقاً من الحرص على صون المسار الدستوري، وتجنيب بلدنا حالات التأزم والاستعصاء والاختناق المتكررة، وتفادي ما قد يكون أسوأ ويخرج بالأمور عن سياقاتها السلمية ويهدر دماء العراقيين، وإذ نشيد بموقفكم الرافض للعنف وندرك أن سيادتكم الضامن للدستور والحريص على صيانة سيادة العراق واستقراره وأمنه، نتوجه إليكم وندعوكم إلى تفعيل المادة 61/ ب أولاً من الدستور العراقي، والبدء بالإجراءات الدستورية لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء».