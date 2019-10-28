5 خطوات لخروج العراق من الأزمة

المصدر: بغداد- البيان

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في العراق، أمس، عن خمس خطوات لخروج العراق من الأزمة الحالية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي: إن خطوات الخروج من الأزمة هي: تجنب إيقاف التظاهرات باستخدام العنف، لأنه أثبت عدم جدواه، والعنف لا يولد إلا عنفاً، في ظل التعامل مع جماهير غاضبة، وذات خلفية عشائرية، ولا تخاف أبداً، بسبب الفترات الطويلة من الإرهاب والعنف، الذي تعرضوا له.

وأضاف أن المنظمة ترى وجوب العمل على زيادة التعاون بين العناصر الأمنية والمتظاهرين، من أجل الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الممتلكات العامة وتحريك الوسائل الإعلامية والتواصل الاجتماعي من أجل التوجيه والتشجيع على ذلك.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة استمرار الحوار بشكل مكثف بين الحكومة وممثلي التظاهرات، وضرورة إيجاد جسر بينهما من الفعاليات والتشكيلات المستقلة من منظمات المجتمع المدني ونقابات ومؤسسات دينية وثقافية وإعلامية، من أجل تعزيز أواصر هذا الحوار ومراقبته.