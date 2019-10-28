الإمارات تنظّم العرس الجماعي الـ19 في اليمن

المصدر: حضرموت - وام

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي الـ19 على مستوى اليمن، والخامس بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت استفاد منه 200 شاب وفتاة ضمن الأعراس الجماعية التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم استقرار الشباب اليمني.

حضر مراسم الزواج المهندس محمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، وعدد من المسؤولين اليمنيين، وحميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر في حضرموت، الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة به، إلى جانب العرسان وأسرهم ومعارفهم وجمع غفير من أهالي المحافظة.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر في تصريح بهذه المناسبة، إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأتي ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الأشقاء في اليمن من الدعم والمساندة في جميع المجالات، واستمراراً لجهودها في تحسين جودة الحياة ودعم الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الساحة اليمنية.

ولفت الفلاحي إلى أن الهيئة تواصل جهودها للعام الثاني على التوالي لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتنظيم الأعراس الجماعية في 11 محافظة وتوسيع مظلة المستفيدين منها في اليمن برعاية سموه، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تجسد إلمام قيادتنا الرشيدة بمجريات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة اليمنية، ومدى اهتمامها بظروف الشباب اليمني، الذي يواجه تحديات كبيرة من أجل تحقيق حلمه وتطلعاته في الاستقرار والحياة الكريمة.

تمتين الروابط

وأكد أمين عام الهلال الأحمر أن الأعراس الجماعية التي تنظمها الهيئة في اليمن بتوجيهات القيادة الرشيدة تعمل على تعزيز النسيج الاجتماعي وتمتين الروابط العائلية وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات اليمنية المحررة، إضافة إلى أنها جسدت نظرة الإمارات الشمولية لاحتياجات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة، وأكدت اهتمام الدولة وقيادتها بتوفير سبل الاستقرار الاجتماعي والنفسي للشباب اليمني الذي يقع عليه عبء التنمية والإعمار في اليمن، لذلك كان لا بد من رعايتهم والعناية بهم وتيسير أمورهم، وعلى رأسها تهيئة الظروف الملائمة لاستقرارهم.

ونوه الفلاحي إلى أن الشباب يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع اليمني، لذلك جاءت المبادرة تعبيراً صادقاً عن مكانتهم في توجهات الدولة الخيرة على الساحة اليمنية، وتجسيداً للاهتمام بقضاياهم ونشر السعادة والإيجابية في أوساطهم، وإيماناً بأن تحقيق تطلعاتهم من أهم عوامل الاستقرار المنشود في اليمن الشقيق.

نهضة تنموية

ووسط أجواء احتفالية بهيجة ألقى حميد راشد الشامسي ممثل الهيئة في حضرموت، كلمة الهلال الأحمر خلال مراسم العرس الجماعي نقل عبرها تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة للعرسان وأسرهم والمجتمع المحلي في حضرموت، مؤكداً أن محافظة حضرموت شهدت خلال السنوات الأخيرة نهضة تنموية كبيرة بفضل المشاريع التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجالات التنموية كافة.

تحقيق الاستقرار

إلى ذلك، ألقى المهندس محمد العمودي كلمة السلطة المحلية بالمحافظة، أعرب فيها عن شكر وتقدير اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت، لرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للأعراس الجماعية في اليمن، مؤكداً أن هذه المبادرة الكريمة من سموه تجسد عمق الروابط الإماراتية اليمنية الراسخة والثابتة، وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي للشباب.