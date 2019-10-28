السيسي يدعو إلى وقف التدخلات الإقليمية في الدول العربية

المصدر: القاهرة - وكالات

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى وقف تدخل الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، استغلالاً لحالة الفراغ السياسي والنزاعات الداخلية المسلحة.

وقال السيسي خلال استقباله عدداً من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع «المجموعة الأساسية» لمؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد حالياً بالقاهرة، إن مواجهة المخاطر الأمنية تحتم التكاتف الدولي، وإيجاد حلول جذرية لأسباب عدم الاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر تبذل كل جهودها الممكنة لدعم مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.

وأشار إلى خصوصية الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا وضرورة توصيفها على نحو واقعي بمعزل عن التأثر بالأنماط والنماذج الغربية.

وأوضح أن السياسة تقوم على عدد من المحددات الثابتة، أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك، ودعم المؤسسات الوطنية وحمايتها باعتبارها الضامن لاستقرار الدول، ودعم الجيوش النظامية الوطنية، والتصدي لانتشار الميليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية، والتسوية السياسية للأزمات.

وبحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي فإن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين السيسي والحضور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية وسبل تسويتها، بما فيها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية، فضلاً عن بعض الموضوعات ذات الصلة برئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.