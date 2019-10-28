ميليشيا مصراتة تنسحب من طرابلس

المصدر: طرابلس، بنغازي- البيان، وكالات

كثف سلاح الجو التابع لعملية الكرامة، التي أطلقها الجيش الليبي من ضرباته على محيط طرابلس، بالإضافة إلى مناطق السدادة ومعيتيقة، في وقت أكملت ميليشيات مصراتة انسحابها من العاصمة، في بداية لتصدع تحالف الميليشيات الإرهابية، التي تتولى حماية حكومة فائز السراج.

وأوضحت غرفة، عمليات الكرامة في تدوينة لها عبر موقع فيسبوك، أن «الضربات الجوية دمرت آليات ومعدات وأفراد متمركزين في جبهة سرت الكبرى، وهناك محاولات يائسة مما تبقى من الميليشيات لوقف تقدم قواتنا في المحاور دون جدوى».

وكشفت الغرفة عن استهداف السلاح الجوي لمجموعة أهداف بمحور طريق المطار طرابلس وكوبري الفروسية.

في الأثناء سحبت مدينة مصراتة، التي تتزعمّ معارك العاصمة طرابلس ضدّ قوات الجيش الليبي، أهم ميليشياتها من محاور القتال، في تطور قال مراقبون إنه بداية لتفكك التحالف بين المدينة التي يسيطر عليها الإخوان وحكومة الوفاق، سيكون له انعكاس على مستقبل ومسار العمليات العسكرية داخل العاصمة.

ومنذ انطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، دفعت مدينة مصراتة بتعزيزات عسكرية كبيرة لدعم ميليشيات طرابلس، وانخرطت أغلب ميليشياتها في المعارك، من بينها ميليشيا لواء الصمود الذي يقوده المطلوب دولياً صلاح بادي، وكتيبة الحلبوص، والقوّة الثالثة، إضافة إلى ميليشيا 166 وكتيبة شريخان، التي قتل قائدها محمد بعيو، خلال مواجهات مع الجيش في طرابلس. وبعد تقدم الجيش الليبي في عدة مواقع خلال الأيام الماضية، بدأ مقاتلو مصراتة الجمعة، في الانسحاب من محاور القتال.

وفي هذا السياق، قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعني بالجيش الليبي، في تصريح للعربية. نت، إن قرار انسحاب ميليشيات مصراتة، التي تتواجد في العاصمة طرابلس تم نقاشه في اجتماع غرفة عمليات مصراتة الأخير، وتسربت معلومات عن إصداره، مضيفاً أن هذا الخروج سيساعد الجيش في حسم المعركة