سرية مصرفية

المصدر: بيروت - وكالات

أعلن التيار الوطني الحر في لبنان، نيته رفع السرية المصرفية لنوابه ووزرائه، في خطوة تأتي وسط احتجاجات يشهدها الشارع اللبناني، الذي خرج بمظاهرات ضد الفساد.

وقال التيار في بيان: «على إثر اجتماع الهيئة السياسية الذي انعقد يوم السبت الفائت، وأعلن فيه عن قرار رفع السرية المصرفية عن حسابات وزراء التيار الوطني الحر ونوابه، ونائبتي رئيس التيار، سيتم الإعلان عن حساباتهم، اليوم الاثنين».

وأوضح التيار أن ذلك يأتي «تلاقياً مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقناعاتهم، وانسجاماً مع ما قام به نواب التيار ا بتقديم ثلاثة اقتراحات قوانين، هي: قانون رفع السرية المصرفية، قانون رفع الحصانة عن النواب والوزراء، وموظفي القطاع العام، قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة من الدولة».