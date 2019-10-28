مقتل «المهاجر» قرب جرابلس

المصدر: بيروت - وكالات

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، أمس، أن الناطق باسم تنظيم داعش الإرهابي أبو الحسن المهاجر قتل في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب، إن المهاجر استهدف قرب جرابلس المدينة السورية الحدودية.

وذكر مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «استمراراً للعملية السابقة، تم استهداف الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والناطق باسم تنظيم داعش، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، وذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات قسد والجيش الأمريكي، جاء ذلك كاستمرار لملاحقة قادة داعش».

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أمس، أن مظلوم عبدي لم يشر صراحة إلى ما إذا كان المهاجر قد قتل في تلك العملية.