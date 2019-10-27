ترامب يعلن مقتل البغدادي وثلاثة من أطفاله

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية استهدفت مخبأه بقرية باريشا بمحافظة إدلب السورية الليلة الماضية.

وقال ترامب ، في خطاب تلفزيوني اليوم الاحد ، إن البغدادي قتل بعد أن حُشر في نفق ، قتل بعد أن فجر سترة ناسفة كان يرتديها، مشيرا إلى أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله .

وأضاف :"حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي" لافتا إلى أن "البغدادي كان عنيفا وقتل بطريقة وحشية" .

وقال ترامب إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.

وأوضح ترامب أنه تم التعرف على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مضيفا أن القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شما غربي سوريا.