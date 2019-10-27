باخرة إماراتية تحمل مشتقات نفطية ترسو بميناء المكلا

المصدر: وام

رست على رصيف ميناء المكلا اليمني باخرة إماراتية هي الرابعة من نوعها خلال شهرين و على متنها ( 13 ألف طن متري ) من المشتقات النفطية المتنوعة مقدمة من دولة ‎الامارات العربية المتحدة دعما لقطاع الكهرباء بمحافظة حضرموت و وقوفا إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.

وتقدم المهندس محمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية - الذي كان في استقبال السفينة - بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على وقفتها الأخوية إلى جانب الشعب اليمني في محنته .. و أشاد بالأيادي البيضاء لدولة الإمارات على الساحة اليمنية و التي ستبقى آثارها خالدة في ذاكرة المحافظة و أهلها.

وأكد أن من شأن هذا الدعم النفطي تعزيز الطاقة الكهربائية في المحافظة عبر زيادة الطاقة التشغيلية لمحطات الوقود .. و عبر عن شكره للذراع الإنسانية لدولة الإمارات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية المبذولة لتطبيع الحياة في المدينة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بها.

من جانبه أوضح حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن هذه الباخرة تأتي دعما لقطاع الكهرباء في حضرموت لضمان عدم إنقطاع التيار الكهربائي وتطبيعا لحياة سكانها بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.