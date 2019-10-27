فيديو متداول لعملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت وسائل إعلام أجنبية فيديو يعتقد أنه خاص بمقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية الأحد، استهدفت قوات العمليات المشتركة الأمريكية زعيم تنظيم داعش شمال غرب سوريا بالقرب من الحدود التركية.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن البغدادي فجر نفسه وما زالت اختبارات الطب الشرعي جارية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان مقتضب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بعد ظهر اليوم بتصريح "هام جدا"، مشيرا إلى أن الكلمة ستكون عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.