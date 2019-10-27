الإمارات تدعو للالتزام بالحلول السلمية للمنازعات

المصدر: باكو - وام

أكدت دولة الإمارات ضرورة الالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية، مشدّدة على أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه عالمنا اليوم، والعمل على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة في إقامة عالم آمن ومستقر. جاء ذلك، خلال ترؤس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة إلى القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز، التي تستضيفها العاصمة الآذرية باكو.

واستعرض معاليه خلال الكلمة جهود الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال إيمان الدولة الراسخ بالالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية. كما أكد قرقاش في البيان الذي ألقاه في القمة أن «القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ملف مهم ومركزي» لحركة عدم الانحياز، وشدّد على أهمية التوصل إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية مبنيّ على حل الدولتين.

قرقاش يترأس وفد الإمارات إلى القمة 18 لحركة عدم الانحياز