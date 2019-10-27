سعيد يشدد على تشكيل حكومة بلا محاصصات

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

شدّد الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، على ضرورة تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، بما يوفر لها فرصة النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تنتظرها. وقال بيان للرئاسة التونسية، إنّ سعيّد جدّد خلال لقائه الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية، تأكيده على دوره الجامع لكل التونسيين والضامن لوحدتهم خدمة للمصلحة الوطنية، مشدّداً على أهمية اعتماد معيار الكفاءة في تشكيل الحكومة الجديدة، وتقديم برنامج في مستوى طموحات التونسيين، بعيداً عن كل المحاصصات الحزبية.

وفيما أكّد المرشّح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، والذي حلّ حزبه ثانياً في انتخابات البرلمان، بعد لقائه الرئيس قيس سعيد، أنّ يدعم سعيد وكل المبادرات التي تخدم مصالح البلاد، معرباً عن أمله في أن تكون العهدة الرئاسية ناجحة اقتصادياً واجتماعياً، وأن يتم تسريع تشكيل حكومة جديدة مدعومة بأكبر حزام سياسي ممكن لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، شدّد سعيد على ضرورة تغليب جميع الأطراف للمصلحة الوطنية وتسريع تشكيل حكومة جديدة تعكف على إيجاد الحلول اللازمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحّة، وتلبّي آمال الشعب، بعيدا عن كل أشكال المحاصصة الحزبية وفي إطار الاحترام التام لمقتضيات الدستور.

تضافر جهود

في السياق، عرض محمد عبو، زعيم حزب التيار الديمقراطي الفائز بالمركز الثالث، على الرئيس قيس سعيد، تصوّراته المتعلّقة باحترام الدستور وحماية الحقوق والحريات وإيمانه العميق بأن تونس يمكن أن تتغيّر نحو الأفضل بتضافر جهود جميع الوطنيين، مشيراً إلى أنّه قدّم مقترحات حزبه للمرحلة القادمة، مشدّداً على مساندته للرئيس سعيد باعتباره رئيس كل التونسيين ورمز وحدتهم.

وأبرز سيف الدين مخلوف زعيم ائتلاف الكرامة صاحب المركز الرابع في البرلمان، أن لقاءه مع الرئيس سعيد تناول تبادل وجهات النظر في عديد المحاور المتعلقة بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة، لافتاً إلى أنّ الرئيس سعيد جدد دعوته لجميع الأطراف للاتفاق على برنامج يلبّي طموحات الشعب ويعالج في العمق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين، والإسراع في مشاورات تشكيل حكومة مسؤولة، بعيداً عن المحاصصات وفي إطار الاحترام الكامل للدستور.

بدوره، أوضح، زهير المغزاوي، الأمين العام لحزب حركة الشعب، صاحب المركز السادس في البرلمان، أن قدّم للرئيس التونسي تصوّرات حركة الشعب لمستقبل الحكم ومقاربة الحزب حول مشاورات تشكيل الحكومة وضرورة القطيعة مع سلبيات الماضي.

تهنئة

إلى ذلك، هنأ الاتحاد الأوروبي، الرئيس التونسي قيس سعيد على توليه منصب الرئاسة، مجدداً استعداده لمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات. وأشار الاتحاد في بيان، إلى أنّ التحديات على تونس كبيرة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، ما تستوجب أكثر من أي وقت مضى، تنظيم حوار وطني بناء وشامل. وأضاف البيان: «مستقبل تونس مهم ليس فقط لشبابها ولكن لأوروبا كلها».