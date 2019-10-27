الأمم المتحدة تقود حواراً بين الأطراف اللبنانية

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حوار يقوده ممثلو المنظمة الدولية بين جميع الأطراف اللبنانية بغرض الوصول إلى حلول للأزمة التي فجرتها تظاهرات دخلت يومها العاشر دونما حلول تلوح في الأفق، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة «إلى الحوار».

وقال خلال لقاء مع الإعلام رداً على سؤال حول الرسالة التي يوجهها إلى رئيس وحكومة لبنان «رسالتي بسيطة جداً على البلاد معالجة مشاكلها بالحوار». وأضاف: «أدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وعدم اللجوء إلى القوة إن من جانب الحكومة أو من جانب المتظاهرين».

وأوضح أن ممثلي الأمم المتحدة في لبنان يحاولون التحاور مع كل الأطراف لنزع فتيل الأزمة. وأعلنت حكومة سعد الحريري عن إصلاحات اقتصادية عاجلة لكن حركة الاحتجاج لا تزال تتسع من شمال البلاد إلى جنوبها ما أدى إلى شلل.