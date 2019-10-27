أعراس واحتفالات وسط التظاهرات

المصدر: بيروت - البيان

وسط الهتافات المطالبة برحيل الطبقة الحاكمة في لبنان غالباً ما تسمع صوت زغرودة قادماً من أحد الشوارع الجانبية، ينبئ المتظاهرين بضرورة فتح الطريق أمام زفة عريس اختار أن يشارك المعتصمين فرحته، فيتحول المكان إلى مهرجان عرس كبير، وترتفع حدة الزغاريد ويرقص الجميع، واحتفاءً بالقادمين.

برغم من حالة الغضب المتواصلة في ساحات وشوارع لبنان إلا أن الحياة لابد من أن تمضي، هكذا يحدث اللبنانيون بعضهم وهم يباركون للعرسان الذين صادفت المواعيد التي حددوها ليوم زفافهم أسبوع الاحتجاجات هذا، تكرر مشهد العرسان الذين يحضرون إلى ميادين الاعتصام في مختلف المدن اللبنانية، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على تويتر صورة للعروسين ملاك ومحمد واحتفوا بهما واحتفلوا معهما في ساحة رياض الصلح في بيروت.

كما أن العروس عرفت بلقب صاحبة «الركلة الشهيرة»، ورغم أنه لا يوجد ما يؤكد أن العروس هي تلك الفتاة التي قاومت أحد مرافقي وزير لبناني، غير أن مغردي مواقع التواصل الاجتماعي لقبوا عرسهما «بالعرس الثوري».

وتفاعل رواد تويتر فغرد حساب باسم زينب وقالت: الصورة من وسط بيروت من أمام «السراي الحكومي» احتفلت ملاك المرأة الثائرة التي ركلت مرافق الوزير وأضحت أيقونة بزفافها مع حبيبها محمد حرز.. كثير من الحب لهذه الصورة ثورة لبنان، وباركت الفنانة مكادي نحاس للعروسين، ومتابع آخر عبّر عن استغرابه الشديد بالخبر وغرد: «عم يتجوزو والناس مقطوعة عليهن الطرقات والأرزاق».