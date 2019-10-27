الشرعية تحرّر مناطق في تعز من قبضة الميليشيا

المصدر: تعز - البيان، وكالات

حرّرت قوات الجيش اليمني، أمس، قريتي القوز والمدافن وتبة هوب الراعي، والتي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بجبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز.

وذكر مصدر عسكري، أنّ قوات الجيش اليمني شنت هجوماً مباغتاً على عناصر ميليشيا الحوثي المتمركزة في بعض قرى عزلة الأشروح، ودارت معارك عنيفة على أعتاب قرية القوز وقرية المدافن، تمكن خلالها أبطال الجيش من إحكام السيطرة على قريتي القوز والمدافن وتبة هوب الراعي. إلى ذلك، قالت مصادر يمنية، إن عدداً من عناصر الميليشيا لقوا حتفهم ، أثناء محاولتهم التسلل في جبهة حام بمحافظة الجوف.

ووفق مصادر ميدانية، فإنّ عناصر الميليشيا، حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش في تبة قعيطة، بمديرية المتون.