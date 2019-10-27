قرقاش يثمّن دور السعودية في اتفاق الرياض

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني «تاريخية»، مشدداً على ضرورة التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه.

وكتب معاليه في تغريدة على «تويتر»: «المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية، من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف».