الجيش الليبي يسيطر على مواقع استراتيجية

المصدر: طرابلس - البيان

حقّق الجيش الوطني الليبي، أمس، اختراقات جديدة في معركة تحرير طرابلس. وقالت شعبة الإعلام الحربي، إنّ قوات الجيش أحكمت سيطرتها على عدد من المناطق بعد اشتباكات عنيفة خاضتها ضد ميليشيات الوفاق.

وبثت شعبة الإعلام الحربي، تسجيلاً مصوراً يظهر بعض المواقع سيطرت عليها الوحدات العسكرية وقامت بتأمينها في كل من منطقة الأحياء البرية والكزيرما، مشيرة إلى أنّها تتحفظ على نشر المواقع الأخرى التي تمت السيطرة عليها، للحفاظ على سرية سير العمليات العسكرية وسلامة الجنود.

وقال مصدر عسكري لـ«البيان»، إنّ قوات الجيش سيطرت بالكامل على معسكر اليرموك ذي الخصوصية الاستراتيجية على تخوم العاصمة، بينما أعلن اللواء 73 مشاة نجاح قوة الاقتحام 35 في السيطرة على الجيب الأخير في منطقة الأحياء البرية.

وأكد عضو الإعلام الحربي، منذر الخرطوش، تأمين المنطقة إضافة لمنطقة الكزيرما بالكامل، مشيراً لتواصل الاشتباكات في معسكر النقلية وطريق الأصفاح، مع تعمّد ميليشيات الوفاق القصف العشوائي بمدفع هاوز بقرب كوبري الفروسية.

وفي تفنيد للشائعات، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حصولها على أي إحداثيات لمواقع المستشفيات والمراكز الميدانية الطبية أو مشاركتها مع أي طرف، مشيرة إلى أنّها لم تتلقَ أي إحداثيات للمستشفيات الميدانية من أي أحد ولم تشارك أي معلومات مع طرف في ليبيا، في تكذيب لما روّجت له قناة ليبيا بانوراما الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان والتي زعمت أن البعثة تحصلت على إحداثيات المستشفيات الميدانية التابعة للميليشيات، إلّا أنّ تلك المستشفيات بدأت تتعرض للقصف الجوي من قبل طيران الجيش في اليوم التالي للإحداثيات. وتوعدت ميليشيات ليبية، البعثة الأممية باستهداف مقارها، بزعم تسليمها إحداثيات لغرفة عمليات طوفان الكرامة.